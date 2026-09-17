Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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17.09.2026 04:35:26
Ukraine: Russian strikes injure several in Kyiv, Odesa
Russian airstrikes hit apartment buildings and warehouses in Ukraine, injuring several people, including a child.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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