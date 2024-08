UKRAINE-BLOG/Verteidigungsexperten fordern Bewaffnung für F-16-Kampfjets

Nachrichten und Einschätzungen zu dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine sowie den Auswirkungen:

Verteidigungsexperten fordern Bewaffnung für F-16-Kampfjets

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hat von der Bundesregierung und anderen EU-Ländern weitere Unterstützung für die Ukraine eingefordert, um die Schlagkraft der gerade gelieferten F-16-Kampfjets zu erhöhen. "Es ist ein wichtiges Signal und effektive Unterstützung, dass die F-16 jetzt endlich geliefert werden", sagte Strack-Zimmermann der Rheinischen Post. Europa dürfe nicht nachlassen. "Alle Staaten - nicht nur Deutschland - müssen alles in ihrer Macht stehende tun, um die Ukraine zu schützen und zu befähigen, sich weiterhin zur Wehr zu setzen", sagte Strack-Zimmermann. "Dazu gehören auch Luftabwehreinheiten und, ob das Kanzleramt es hören will oder nicht, nach wie vor der Marschflugkörper Taurus." Der den Verteidigungsetat zuständige SPD-Haushaltspolitiker Andreas Schwarz schlug unterdessen vor, Lenkflugkörper vom Typ Amraam zu liefern, da diese ohnehin von der Bundeswehr ausgemustert werden sollen. "Natürlich ist Munition ein zentrales Thema für die Bewaffnung der F-16", sagte Schwarz der Zeitung. Deutschland habe dafür die Raketen vom Typ Sidewinder, Iris-T und Amraam im Bestand. Diese Raketen würden neben dem Eurofighter auch an die F-16 passen, sagte der SPD-Politiker.

