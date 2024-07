Ukraine fühlt sich von Orbans Moskau-Besuch brüskiert

KIEW (dpa-AFX) - Das ukrainische Außenministerium hat schroff auf den unangekündigten Besuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei Kremlchef Wladimir Putin reagiert. "Wir erinnern daran, dass der Grundsatz "keine Abkommen über die Ukraine ohne die Ukraine" für unser Land unantastbar bleibt und rufen alle Staaten dazu auf, sich strikt daran zu halten", schrieb die Behörde in Kiew in einem Kommentar. Die Reise sei ohne Zustimmung Kiews erfolgt und mit der ukrainischen Seite auch nicht abgestimmt worden. Der einzig "realistische Weg" für einen gerechten Frieden bleibe die sogenannte Friedensformel von Präsident Wolodymyr Selenskyj, die vor allem einen kompletten Abzug russischer Truppen von ukrainischem Staatsgebiet vorsieht. Die Ukraine sei jedoch weiter an einer konstruktiven bilateralen Zusammenarbeit mit Ungarn interessiert.

Zuvor war der ungarische Regierungschef überraschend nach Moskau gereist. Bei Gesprächen mit Putin ging es vor allem um die von Russland angegriffene Ukraine.

Am Dienstag war Orban noch zu Unterredungen beim ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew. Die Ukraine wehrt seit über zwei Jahren eine russische Invasion ab. Ungarn beteiligt sich im Gegensatz zu anderen EU- und Nato-Staaten nicht an der Lieferung von Rüstungsgütern an den von Moskau angegriffenen Nachbarstaat. Auch den Großteil der westlichen Sanktionen trägt Budapest nur widerwillig mit./ast/DP/jha