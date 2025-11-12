12.11.2025 14:40:38

Ukraine muss weitere Positionen im Süden preisgeben

HULJAJPOLE (dpa-AFX) - Nach dem am Vortag eingeräumten Verlust mehrerer Dörfer hat die ukrainische Armee weitere Stellungen im südlichen Gebiet Saporischschja aufgeben müssen. "Spät am Abend zogen sich ukrainische Einheiten wegen des massiven Beschusses unserer Stellungen im Raum Riwnopillja auf günstigere Positionen zurück", teilte die Herresgruppe Süd am Mittwochmittag bei Telegram mit. Der russische Vormarsch sei anschließend gestoppt worden. Insgesamt habe es etwa zwei Dutzend Gefechte gegeben.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. In den vergangenen Tagen waren mehrere Orte nordöstlich der Kleinstadt Huljajpole an die russische Armee verloren gegangen./ast/DP/jha

