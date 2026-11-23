Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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23.11.2026 10:23:22
Ukraine updates: Kyiv claims strike that sunk Russian ship off Libya
President Volodymyr Zelenskyy said the attack was carried out with Ukrainian-made naval drones. Meanwhile, NATO members are meeting to discuss an alleged Russian violation of Polish airspace. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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