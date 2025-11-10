Pivotal Softwar a Aktie
WKN DE: A2JHX3 / ISIN: US72582H1077
|
10.11.2025 15:39:14
Ukraine's battle with Russia for Pokrovsk at pivotal point
Fierce fighting continues on the streets of Pokrovsk in Donbas. Observers predict that the city will soon fall to Russian troops. What would that mean for the course of the war?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!