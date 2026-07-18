Russian Aktie
ISIN: RU000A0JU6Q7
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18.07.2026 14:07:20
Ukrainian drone strikes on Russian warehouses kill 7
Ukrainian drones have struck warehouses, an oil depot and other targets across Russia, killing seven night-shift workers. Kyiv said the facilities supplied components used to make drones and navigation equipment.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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