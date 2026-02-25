|
Ultra Clean: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ultra Clean hat am 23.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,360 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 10,05 Prozent auf 506,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 563,3 Millionen USD gelegen.
Ultra Clean vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 4,000 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,520 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,05 Milliarden USD – eine Minderung um 2,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,10 Milliarden USD eingefahren.
