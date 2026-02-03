:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
03.02.2026 13:07:20
Ultra processed foods should be regulated like tobacco - study
A new study has drawn parallels between the addictive qualities of ultra-processed foods (UPFs) and tobacco products and called for similar levels of regulation.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!