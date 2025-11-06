Ultragenyx Pharmaceutical: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ultragenyx Pharmaceutical hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,81 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ultragenyx Pharmaceutical -1,400 USD je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 159,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Ultragenyx Pharmaceutical 139,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at