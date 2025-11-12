|
12.11.2025
ULVAC: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
ULVAC hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 33,76 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 75,72 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 13,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 52,73 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 61,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

