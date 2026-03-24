Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
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24.03.2026 13:41:00
Umfrage: Rekordinteresse an iPhone-Upgrades - Android-Sektor schwächelt
Eine Erhebung von Morgan Stanley deutet auf eine Rekordzahl an geplanten iPhone-Upgrades hin. Während Apple profitiert, drohen Android-Herstellern Verluste.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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