Umfrage: BSW kommt in Sonntagsfrage auf sieben Prozent

BERLIN (dpa-AFX) - Das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) liegt einer Umfrage zufolge bei sieben Prozent. Wenn an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, zöge das BSW also ins Parlament ein. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild am Sonntag" hervor, die an diesem Sonntag veröffentlicht wurde.

Auf die Frage "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?" gaben 13 Prozent SPD an. Das waren zwei Prozentpunkte weniger als in der Vorwoche. Damit liegen die Sozialdemokraten gleichauf mit den Grünen, die einen Punkt im Vergleich zur Vorwoche hinzugewinnen und ebenfalls bei 13 Prozent landen.

Stärkste Kraft bleibt die Union mit unverändert 30 Prozent, gefolgt von der AfD mit 22 Prozent (+/- 0). Die FDP bleibt stabil bei 5 Prozent, die Linke verliert einen Punkt und kommt auf 3 Prozent. Die sonstigen Parteien vereinen 7 Prozent (-5) der Stimmen auf sich, davon entfallen 3 Prozent auf die Freien Wähler.

Insa hat im Auftrag der "Bild am Sonntag" außerdem das aktuelle Wählerpotenzial der Parteien in Deutschland abgefragt. Eine mögliche neue Partei, die aus der Werteunion hervorgehen könnte, kommt demnach auf ein Wählerpotenzial von 5 Prozent.

Wahlumfragen sind generell immer mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung der erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen auf den Wahlausgang./kli/DP/he