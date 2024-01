Umfrage: Deutsche Unternehmen in China unter mehr Konkurrenzdruck

PEKING (dpa-AFX) - Deutsche Unternehmen sehen sich einer Umfrage zufolge auf dem chinesischen Markt immer größerem Wettbewerb durch die lokale Konkurrenz ausgesetzt. 30 Prozent der befragten Firmen halten es für wahrscheinlich und 16 Prozent für sehr wahrscheinlich, dass die chinesischen Mitstreiter in ihrer Branche binnen fünf Jahren in Sachen Innovation führend sein werden, wie aus der Geschäftsklimaumfrage der Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) in China am Mittwoch hervorging. Fünf Prozent gaben demnach sogar an, dass chinesische Firmen in ihrer Branche bereits in der Weiterentwicklung dominierten.

"Der Wettbewerb wird stärker. Chinesische Firmen werden besser", sagte Ulf Reinhardt, AHK-Vorstandsvorsitzender in China. Deutsche Firmen fühlen sich der Erhebung zufolge allerdings auch benachteiligt. Rund jedes dritte befragte Unternehmen sah sich durch rechtliche Unsicherheiten gehindert. Etwas mehr als jedes Fünfte gab an, verglichen mit der chinesischen Konkurrenz ungleich behandelt zu werden.

Ein Problem scheinen zudem öffentliche Ausschreibungen zu sein: 53 Prozent der Firmen, die daran teilnahmen, gaben mangelnde Transparenz oder Bevorzugung chinesischer Bewerber als Problem an. Laut Reinhardt unternimmt die chinesische Regierung Schritte, um die Lage für ausländische Firmen zu verbessern. Ein fairer Wettbewerb werde die Innovation in allen Branchen in China bestärken, sagte er./jon/DP/jha