10.02.2026 14:37:40

Umsätze der US-Einzelhändler stagnieren im Dezember

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Geschäfte der US-Einzelhändler sind im Dezember auf der Stelle getreten. Die gesamten Umsätze stagierten gegenüber dem Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg um 0,4 Prozent gerechnet. Wie das US-Handelsministerium weiter berichtete, stagnierten auch die Umsätze ohne Kfz gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten in dieser Kategorie ein Plus um 0,3 Prozent erwartet.

Für den November bestätigte das Ministerium den Anstieg um 0,6 Prozent in der Gesamtrate. Die Veränderung ex Kfz wurde auf plus 0,4 (vorläufig: plus 0,5) Prozent revidiert.

Die Einzelhandelsdaten gelten als wichtiger Indikator für die Konsumausgaben der US-Verbraucher, die mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Bruttoinlandsprodukt eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft spielen.

Im Unterschied zu vielen anderen Konjunkturdaten werden die Einzelhandelsumsätze nicht um die Inflation bereinigt, so dass Schwankungen in den Kaufsummen auch Preisunterschiede widerspiegeln können.

February 10, 2026 08:37 ET (13:37 GMT)

