UN-Chef kritisiert Netanjahus Ablehnung von Zweistaatenlösung

NEW YORK (dpa-AFX) - UN-Generalsekretär António Guterres hat die Ablehnung einer Zweistaatenlösung im Nahost-Konflikt durch Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu und weiterer Regierungsmitglieder als "inakzeptabel" kritisiert. "Diese Ablehnung und die Verweigerung des Rechts des palästinensischen Volkes auf einen eigenen Staat würden diesen Konflikt, der eine große Gefahr für den Frieden und die Sicherheit der Welt geworden ist, auf unbestimmte Zeit verlängern", sagte Guterres am Dienstag vor dem UN-Sicherheitsrat . Für die Debatte zur Situation in Nahost waren auch zahlreiche Außenminister nach New York gereist. "Ein anhaltendes Ende des israelisch-palästinensischen Konflikts kann nur durch eine Zweistaatenlösung erreicht werden", betonte Guterres.

Israels Regierungschef Netanjahu sowie ultrarechte Mitglieder des Kabinetts hatten zuletzt betont, eine Zweistaatenlösung abzulehnen. Die USA, Deutschland und die EU verstärken deswegen derzeit den Druck auf Gegner dieser Lösung. Auch die militant-islamistische Hamas lehnt eine Zweistaatenlösung ab, wonach ein unabhängiger, demokratischer und entmilitarisierter Palästinenserstaat friedlich an der Seite Israels existieren soll./cah/DP/he