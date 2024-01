UN erwartet 2024 Verlangsamung des Weltwirtschaftswachstums

Von Paul Hannon

NEW YORK (Dow Jones)--Das Weltwirtschaftswachstum wird sich dieses Jahr nach Ansicht der Vereinten Nationen deutlicher abschwächen als bisher gedacht. Die UN geht für 2024 von einem Wachstum von 2,4 Prozent aus nach einem Plus von 2,7 Prozent im vergangenen Jahr. In ihrem Bericht im Mai hatten die Vereinten Nationen noch 2,5 Prozent prognostiziert.

In der Prognose wird davon ausgegangen, dass sich die Inflation weiter abschwächt. Die Zinsen bleiben aber hoch, was die Refinanzierung vor allem für Entwicklungsländer verteuert.

Für die USA wird ein Wachstum von 1,4 Prozent nach 2,5 Prozent im Vorjahr prognostiziert. Die ursprüngliche Prognose hatte auf 1 Prozent gelautet. Auch in China werde sich das Wachstum verlangsamen.

Für die Eurozone erwartet die UN dagegen eine Beschleunigung des Wachstums nach einer stärkeren Verlangsamung 2023 als erwartet.

