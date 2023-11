UN loben deutsche Millionenzusage auf Weltklimakonferenz

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Vereinten Nationen haben die finanzielle Zusage Deutschlands und der Vereinigten Arabischen Emirate von jeweils 100 Millionen US-Dollar (knapp 92 Millionen Euro) zu Beginn der Weltklimakonferenz in Dubai als "beträchtlich" gewürdigt. Das überraschende Versprechen des Gastgebers zusammen mit Berlin sei wichtig für die Entscheidung des Plenums gewesen, den Fonds zum Ausgleich von Klimaschäden in besonders verwundbaren Ländern einzuführen, sagte ein Sprecher am Donnerstag in New York.

Der Beschluss der Weltklimakonferenz gilt als wichtiger Meilenstein. Zu den 200 Millionen Dollar sollen auch Zahlungen aus den USA, Japan, Großbritannien und der EU kommen./scb/DP/ngu