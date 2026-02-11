Islamic Aktie
WKN DE: A1C6VS / ISIN: QA000A1C6VS5
|
11.02.2026 12:27:21
Under-pressure Iran marks Islamic Revolution anniversary
A commemoration in Iran of the 1979 Islamic Revolution is taking place amid internal and external strains. A bloody crackdown on protests last month has deeply corroded the faith of many in the country's leadership.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
