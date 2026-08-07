UNICHARM legte Quartalsergebnis vor

UNICHARM äußerte sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UNICHARM 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,03 Prozent zurück. Hier wurden 1,59 Milliarden USD gegenüber 1,64 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at