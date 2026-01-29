Union Pacific: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Union Pacific hat sich am 27.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 USD gegenüber 2,91 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Union Pacific in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,59 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,09 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 6,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 11,98 USD, nach 11,09 USD im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 1,07 Prozent auf 24,51 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 24,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at