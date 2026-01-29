Union Pacific präsentierte Quartalsergebnisse

Union Pacific hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 4,34 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Union Pacific 4,07 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 8,48 Milliarden CAD – das entspricht einem Abschlag von 0,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,56 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 16,74 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 15,19 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 34,25 Milliarden CAD gegenüber 33,22 Milliarden CAD im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at