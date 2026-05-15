Union Tool legte Quartalsergebnis vor

Union Tool hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 163,78 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 92,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,55 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,80 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at