Unisys Aktie
WKN DE: A0YCM4 / ISIN: US9092143067
|
06.11.2025 05:31:12
Unisys Corp. Q3 Loss Increases, Misses Estimates
(RTTNews) - Unisys Corp. (UIS) reported Loss for its third quarter that Increased from the same period last year and missed the Street estimates.
The company's earnings came in at -$308.90 million, or -$4.33 per share. This compares with -$61.90 million, or -$0.89 per share, last year.
Excluding items, Unisys Corp. reported adjusted earnings of -$5.90 million or -$0.08 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.56 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period fell 7.4% to $460.20 million from $497.00 million last year.
Unisys Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$308.90 Mln. vs. -$61.90 Mln. last year. -EPS: -$4.33 vs. -$0.89 last year. -Revenue: $460.20 Mln vs. $497.00 Mln last year.
