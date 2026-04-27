United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|
27.04.2026 14:05:39
United Airlines CEO Issues Statement Regarding Potential Merger
(RTTNews) - United Airlines (UAL) issued a statement from CEO Scott Kirby regarding potential merger between United Airlines and American Airlines. He said American's public comments make it clear that a merger like this is off the table for the foreseeable future.
"I approached American about exploring a combination. I was confident that this combination, which would have been about adding and not subtracting, creating a truly great airline that customers love, could get regulatory approval. I was hoping to pitch that story to American, but they declined to engage and instead responded by publicly closing the door," Scott Kirby said.
In pre-market trading on NasdaqGS, United Airlines shares are down 0.27 percent to $92.75.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
