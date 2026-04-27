WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096

27.04.2026 14:05:39

United Airlines CEO Issues Statement Regarding Potential Merger

(RTTNews) - United Airlines (UAL) issued a statement from CEO Scott Kirby regarding potential merger between United Airlines and American Airlines. He said American's public comments make it clear that a merger like this is off the table for the foreseeable future.

"I approached American about exploring a combination. I was confident that this combination, which would have been about adding and not subtracting, creating a truly great airline that customers love, could get regulatory approval. I was hoping to pitch that story to American, but they declined to engage and instead responded by publicly closing the door," Scott Kirby said.

In pre-market trading on NasdaqGS, United Airlines shares are down 0.27 percent to $92.75.

