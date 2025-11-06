|
06.11.2025 06:31:29
United Fire Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
United Fire Group ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat United Fire Group die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,760 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz lag bei 354,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 323,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
