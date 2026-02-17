Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
17.02.2026 12:47:00
Unity AI: Unity-Chef verspricht Casual Games auf Textbefehl
Der Chef von Unity rührt die Werbetrommel für KI-Funktionen: Bald soll eine Version von Unity AI vorgestellt werden, die Spiele per Prompt erstellt. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
