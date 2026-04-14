Unity Bancorp Aktie
WKN: 923147 / ISIN: US9132901029
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14.04.2026 12:18:46
UNITY BANCORP INC Reveals Increase In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - UNITY BANCORP INC (UNTY) reported earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $14.29 million, or $1.40 per share. This compares with $11.60 million, or $1.13 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.7% to $45.18 million from $40.80 million last year.
UNITY BANCORP INC earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.29 Mln. vs. $11.60 Mln. last year. -EPS: $1.40 vs. $1.13 last year. -Revenue: $45.18 Mln vs. $40.80 Mln last year.
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