13.02.2026 06:31:29
Unity Software: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Unity Software hat sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Unity Software hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,300 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 503,1 Millionen USD – ein Plus von 10,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unity Software 457,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,960 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Unity Software ein Ergebnis je Aktie von -1,680 USD vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1,85 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,81 Milliarden USD in den Büchern standen.
