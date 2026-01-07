Universal Insurance Holdings Aktie
WKN: 911236 / ISIN: US91359V1070
|
07.01.2026 14:10:03
Universal Insurance Authorizes $20 Mln Share Buyback
(RTTNews) - Universal Insurance Holdings, Inc. (UVE), a property and casualty insurance holding company, on Wednesday said its board of directors has approved a new share repurchase program authorizing the company to buyback up to $20 million of its outstanding stock.
The program will remain in effect through January 8, 2028.
Share repurchases may be made from time to time in open market transactions at prevailing market prices.
In the pre-market trading, Universal Insurance is 2.32% higher at $30.32 on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Universal Insurance Holdings Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Universal Insurance Holdings Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Universal Insurance Holdings Inc
|26,00
|3,17%