Unternehmen beantragten im Vorjahr 1,2 Mrd. Euro Forschungsprämie

Unternehmen haben im vergangenen Jahr 1,2 Mrd. Euro an Forschungsprämien beantragt. Rund 80 Prozent der 2.625 Firmen, die eine Forschungsprämie wollten, waren kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Mit bisher 9.328 beantragten Projekten sei 2023 in Relation zu früheren Jahren ein für den Forschungsstandort erfolgreiches Jahr gewesen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung von Wirtschafts- und Finanzministerium.

Im Rahmen der Forschungsprämie können Unternehmen für Investitionen im Bereich Forschung und Entwicklung eine Prämie in der Höhe von 14 Prozent beantragen.

kan/ivn