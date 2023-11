Unternehmen suchen weniger Arbeitskräfte

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die schwächelnde Konjunktur senkt die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland. Im November ließ der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit im Vergleich zum Vormonat um einen Punkt nach auf 114 Punkte. Das seien 15 Punkte weniger als vor einem Jahr, teilte die Behörde am Mittwoch in Nürnberg mit. Am Donnerstag wird sie ihre Arbeitsmarktstatistik für November veröffentlichen.

Der Stellenindex beruht auf den Stellengesuchen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. Als Referenzwert dient der Durchschnitt des Jahres 2015, der mit 100 festgelegt wurde. Seit dem Allzeithoch im Mai 2022 sinkt der Wert kontinuierlich.

In fast allen Wirtschaftszweigen suchen die Unternehmen nach Angaben der Bundesagentur weniger Arbeitskräfte als noch vor einem Jahr. Besonders deutlich zeige sich das im Gastgewerbe, in der Zeitarbeit und in den Branchen Information und Kommunikation sowie Verkehr und Logistik. Zuwächse gebe es lediglich bei den qualifizierten Unternehmensdienstleistungen sowie in der Energie-, Wasserversorgung und Entsorgung./igl/DP/mis