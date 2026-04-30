Unum Group präsentierte Quartalsergebnisse

Unum Group lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 3,27 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,10 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at