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13.07.2026 06:31:29
UOKI: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
UOKI lud am 10.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,31 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
UOKI hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,32 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,36 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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