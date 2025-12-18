Ramaco Resources Aktie
WKN DE: A2DLKQ / ISIN: US75134P3038
|
19.12.2025 00:05:17
Up 400%, Down 70%: Why a $5 Million Bet on Ramaco Resources Signals Long-Term Conviction
On November 14, Austin-based Beck Capital Management disclosed a new position in Ramaco Resources (NASDAQ:METC), acquiring 151,835 shares valued at approximately $5 million, according to its latest SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Beck Capital Management disclosed a new stake in Ramaco Resources (NASDAQ:METC). The fund purchased 151,835 shares during the third quarter, reporting a position valued at $5 million as of September 30. This acquisition accounts for 1.2% of the fund’s $433.8 million in U.S. equity holdings.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
