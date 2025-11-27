Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
27.11.2025 09:55:00
Up Over 55% in 2025, Is Cameco Stock the Next Big Thing?
Cameco (NYSE: CCJ), the world's second-largest uranium miner, was a dismal investment for more than a decade. From 2011 to 2021, its revenue plunged from $2.4 billion to $1.2 billion without a single year of growth. That decline was caused by the Fukushima disaster in 2011, which drove many countries to rein in their nuclear expansion projects; the COVID-19 pandemic, which forced many miners to suspend their operations; and a weak Canadian dollar.But by 2024, Cameco's revenue had nearly doubled to $2.3 billion. The year-end spot price for uranium, which dropped from $62.25 in 2011 to $35.00 in 2020, jumped to $72.63 in 2024. That recovery was fueled by new low-carbon initiatives, the rapid growth of the power-hungry cloud and AI markets, and geopolitical conflicts in uranium-rich regions. The previous suspension of many uranium mines and mills exacerbated that shortage and further drove up those prices.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
