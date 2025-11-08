FedEx Aktie
WKN: 912029 / ISIN: US31428X1063
|
08.11.2025 16:35:14
UPS, FedEx ground planes after Louisville crash
The world's largest cargo carriers, UPS and FedEx, grounded their MD-11 freighter fleets at the recommendation of Boeing, the aircraft's manufacturer.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu FedEx Corp.
Analysen zu FedEx Corp.
|08.10.25
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|FedEx Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|FedEx Buy
|UBS AG
|22.07.25
|FedEx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.