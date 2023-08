Upstart Holdings Aktie: Crash des KI-Wertes nach den Zahlen! Wie geht es mit dem FinTech weiter?





Die Upstart Holdings Inc. ist ein in den USA ansässiges Finanztechnologieunternehmen, das innovative Ansätze zur Kreditvergabe und -bewertung verwendet. Das Unternehmen nutzt fortschrittliche Technologien, darunter künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um Kredite zu vergeben und Risiken besser zu bewerten. Auf einige Punkte gehen wir im Detail als Begleitung zum Freestoxx-Video ein:





1. Kreditvergabe durch KI: Upstart nutzt fortschrittliche Algorithmen und maschinelles Lernen, um Kreditanträge zu bewerten. Dies ermöglicht eine schnellere und genauere Kreditentscheidung, indem verschiedene Faktoren überprüft werden, die über die traditionellen Kreditbewertungsmodelle hinausgehen.





2. Alternative Kriterien: Statt sich ausschließlich auf die Kredit-Score-Modelle zu stützen, berücksichtigt Upstart auch alternative Datenpunkte zur Kreditbewertung. Dazu gehören Faktoren wie Bildungshintergrund, Beschäftigungsgeschichte und andere persönliche Informationen, die ein umfassenderes Bild des Kreditnehmers zeichnen.





3. Zielgruppe: Upstart richtet sich an eine breite Palette von Kreditnehmern, einschließlich Personen mit begrenzter Kreditgeschichte oder schwieriger zu beurteilenden Kreditrisiken. Dies ermöglicht es auch Personen, die traditionell von herkömmlichen Kreditgebern abgelehnt werden könnten, Zugang zu Krediten zu erhalten.





4. Schnelligkeit und Effizienz: Die Verwendung von KI und datengetriebenen Ansätzen ermöglicht es Upstart, Kreditanträge schnell zu verarbeiten. Kreditnehmer erhalten oft innerhalb weniger Minuten eine Entscheidung, was den Prozess der Kreditvergabe beschleunigt.





5. Kreditarten: Upstart bietet verschiedene Arten von Krediten an, darunter persönliche Kredite, Studentenkredite und Kredite zur Schuldenkonsolidierung. Die Kreditbeträge und Laufzeiten variieren je nach den Bedürfnissen des Kreditnehmers.





6. Risikobewertung: Das Unternehmen verwendet eine eigene Methode zur Risikobewertung, die auf den gesammelten Daten und KI-Algorithmen basiert. Diese Methode zielt darauf ab, genaue Risikoprofile für Kreditnehmer zu erstellen und das Kreditrisiko zu minimieren.





Es ist wichtig zu beachten, dass der genaue Kreditprozess und die Bedingungen von Upstart Holdings von Zeit zu Zeit variieren können. Wer an einem Kredit von Upstart interessiert ist, sollte sich direkt an das Unternehmen wenden oder die offizielle Website besuchen, um die aktuellsten Informationen zu erhalten und den genauen Prozess zu erfahren. Dieser kann natürlich auch von den Partnern, bisher ausschließlich Banken aus den USA, initiiert werden. Dabei werden die Datenbasis entsprechend geteilt, also der Zugriff für Partner auf die Ergebnisse ermöglicht.





Die jüngsten Quartalszahlen kamen an der Börse nicht gut an. Die Aktien waren im Vorfeld bereits stark gestiegen. Aktionäre dürften sich nun in Richtung der Gewinnschwelle weiter gedulden müssen, da das Wachstum nachlässt. Doch wie ist der Aktienkurs vor diesem Hintergrund zu bewerten? Roland Jegen nutzt dafür das Webtool von Freestoxx für eine ausführliche Analyse.





Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



