Upstart legte Quartalsergebnis vor

Upstart hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 244,30 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -29,980 ARS je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 94,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 425,50 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 218,82 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 560,45 ARS. Im Vorjahr hatte Upstart -1318,570 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 1 300,06 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 123,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 582,85 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at