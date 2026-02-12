Upstart präsentierte Quartalsergebnisse

Upstart veröffentlichte am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Upstart -0,030 USD je Aktie verdient.

Upstart hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 296,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 219,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,450 USD. Im letzten Jahr hatte Upstart einen Gewinn von -1,440 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 1,04 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 63,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Upstart einen Umsatz von 636,53 Millionen USD eingefahren.

