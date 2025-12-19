AUDI Aktie
WKN: 675700 / ISIN: DE0006757008
|
19.12.2025 17:15:00
Urteil gegen Ex-Audi-Chef wegen des Abgasbetrugs ist rechtskräftig
2023 verurteilte das Landgericht München den früheren Audi-Chef Stadler und zwei weitere Angeklagte. Jetzt entschied der Bundesgerichtshof über die Revision.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
