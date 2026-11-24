KARLSRUHE (dpa-AFX) - Im Streit um eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags ist in diesem Jahr wohl nicht mehr mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu rechnen. Es werde "aller Voraussicht nach" einen Verkündungstermin im ersten Quartal 2027 geben, wie eine Gerichtssprecherin der dpa mitteilte. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

ARD und ZDF hatten im November 2024 Verfassungsbeschwerden eingereicht, nachdem die Länder eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent zum 1. Januar 2025 trotz entsprechender Empfehlung der zuständigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) nicht umgesetzt hatten. Mehrere Länder begründeten ihre Ablehnung damit, dass die Sender zunächst Reformen umsetzen und Einsparmöglichkeiten ausschöpfen sollten.

Derzeit liegt der Rundfunkbeitrag daher unverändert bei 18,36 Euro im Monat. Die öffentlich-rechtlichen Sender sehen darin eine Verletzung ihres Grundrechts auf Rundfunkfreiheit. Das Bundesverfassungsgericht soll nun unter anderem klären, inwieweit die Länder von Vorschlägen der KEF abweichen dürfen. Im Juni hatte der Erste Senat darüber mündlich in Karlsruhe verhandelt.

Erhöhung ab 1. Januar 2027 vorgeschlagen

Im Februar hatte die KEF ihre Empfehlung angepasst. Unter anderem, weil die Einnahmen der Sender höher ausgefallen waren als zuvor angenommen, empfahl sie eine geringere Anhebung um 28 Cent auf monatlich 18,64 Euro zum 1. Januar 2027. Eine solche Erhöhung haben die Länder bislang nicht beschlossen.

Nach Angaben der KEF fließen den öffentlich-rechtlichen Sendern seit Anfang 2025 nicht alle Mittel zu, die die Kommission für eine bedarfsgerechte Finanzierung für erforderlich hält. Bei ihrer jüngsten Empfehlung ging die KEF davon aus, dass der Beitrag zum 1. Januar 2027 steigt.

Für die beitragspflichtigen Haushalte dürfte es über den Jahreswechsel hinaus zunächst bei 18,36 Euro im Monat bleiben. Ob, wann und um wie viel der Beitrag dann steigt, hängt maßgeblich von der Entscheidung aus Karlsruhe ab./jml/svv/DP/zb