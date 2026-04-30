DHS Aktie
WKN DE: A1JC6Y / ISIN: US23330G1076
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30.04.2026 21:03:20
US: House passes DHS funding bill to end partial shutdown
Once signed into law, the legislation will end a partial department shutdown and restore funding to key agencies. But Republicans are unhappy that ICE and Border Patrol have been excluded.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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