Six Flags Entertainment Aktie
WKN DE: A1C180 / ISIN: US83001A1025
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13.10.2026 05:35:26
US: Man killed in Six Flags roller coaster incident
Local media showed passengers being evacuated from the Goliath coaster, which reaches a maximum height of 61 meters (200 feet) and speeds of up to 113 km/h (70 mph).Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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