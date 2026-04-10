Restore Aktie
WKN DE: A1C055 / ISIN: GB00B5NR1S72
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10.04.2026 02:16:03
US: Pentagon must restore journalists' access, judge says
A federal judge has said the US Defense Department has not complied with orders to allow journalists access to the Pentagon. New rules have prevented reporters from entering the building without an escort.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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