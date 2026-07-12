Graham Aktie
WKN: 857127 / ISIN: US3845561063
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12.07.2026 08:39:21
US: Senator Lindsey Graham dies
The South Carolina politician and staunch ally of Donald Trump died aged 71 after a brief and sudden illness, his office said.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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