Independence Aktie
WKN: 922423 / ISIN: US4534403070
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05.07.2026 03:11:20
US 250th Independence Day: Thunderstorms disrupt events
The US is celebrating its 250th birthday with a fireworks display and military flyovers in the capital. But an approaching thunderstorm prompted an evacuation in Washington, DC, after hours of intense heat. DW has more.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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