US-amerikanische Studie: Wie Tesla den Gebrauchtwagenmarkt dominiert

Das US-Autoportal iSeeCars.com hat in einer Studie untersucht, welche Gebrauchtwagen sich auf dem US-amerikanischen Gebrauchtwagenmarkt am schnellsten verkaufen lassen. Ebenso, wie viele Tage im Durchschnitt vergehen, bis der jeweilige Gebrauchtwagen verkauft wurde. Gleich drei Mal taucht ein Modell Teslas in den Top 10 der am schnellsten verkauften Gebrauchtwagen auf. Dabei spielt die Antriebsart keine Rolle.

Tesla dominiert Top 10

Laut der Studie benötigt ein Gebrauchtwagen in den USA im Schnitt rund 69 Tage, bis es verkauft wird. Dem gegenüber weist der Tesla Model 3 mit nur 29,3 Tagen einen echten Spitzenwert auf und befindet sich mit weitem Abstand auf Platz 1 der am schnellsten verkauften Gebrauchtwagen. Das auf Platz 2 gelegene BMW X6-Modell liegt mit 43 Tagen fast 50 Prozent über den 29,3 Tagen Teslas. Als weitere Elektroautos schafften es einzig der Tesla Model X und der Tesla Model S mit 47,6 und 50,7 Tagen in die Liste. Kein anderer Automobilhersteller ist derart häufig in den Top 10 vertreten wie Tesla. Dient die Zeit bis zu einem erfolgreichen Verkauf als Indikator für die Beliebtheit eines Gebrauchtwagens, so würde dieses Merkmal eindeutig für Tesla sprechen.

Kaum Wertverlust

Ebenso hat das Portal untersucht, welche Elektroautos nach dreijähriger Nutzung am günstigsten den Besitzer wechseln. Mit allen drei verfügbaren Modellen S, X und 3 landete Tesla auf den letzten Plätzen, was im Umkehrschluss auf eine starke Wertstabilität der einzelnen Modelle schließen lässt. Der Model 3 soll dabei nach dreijähriger Nutzung nur rund 10 Prozent günstiger sein als im Neuzustand. Und auch die anderen Modelle X und S liegen mit einer 33,9 bzw. 36,3 prozentigen Wertminderung weit unter dem erfassten Gesamtdurchschnitt von 52 Prozent.

