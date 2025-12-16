16.12.2025 20:28:38

US-Angriff auf Überlebende: Hegseth lehnt Freigabe von Video ab

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der wegen eines zweiten Angriffs auf ein angebliches Drogenboot unter Druck stehende US-Verteidigungsminister Pete Hegseth will das dazugehörige Originalvideo nicht veröffentlichen. "Gemäß der langjährigen Politik des Kriegsministeriums, des Verteidigungsministeriums werden wir selbstverständlich kein streng geheimes, unbearbeitetes Video davon der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen", sagte er vor Journalisten. Die Aufnahmen sollten nur den zuständigen Kongressausschüssen gezeigt werden.

Das US-Militär hatte am 2. September ein Boot in der Karibik angegriffen, auf dem angeblich Drogen geschmuggelt wurden. Wenig später soll dann Berichten zufolge eine zweite Attacke angeordnet worden sein, um zwei überlebende Männer zu töten. Der zuständige Admiral Frank M. Bradley widersprach dieser Darstellung. Der zweite Angriff könnte laut Experten gegen das Völkerrecht verstoßen haben - die Männer hatten sich der "Washington Post" zufolge an das Wrack geklammert und stellten keine unmittelbare Bedrohung dar.

Hegseth informierte am Dienstag Mitglieder des Kongresses über US-Militärschläge in der Karibik - unter anderem auch vor der Küste Venezuelas. Der demokratische Senator Richard Blumenthal sagte, das amerikanische Volk müsse die Videos dazu sehen. "Es gibt im Grunde keine konkrete Begründung für die Zurückhaltung dieser Videos", sagte er. Neben Filmmaterial sollten "alle Dokumente, Beweismittel und erlassenen Anordnungen" veröffentlicht werden./ngu/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
12.12.25 KW 50: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX weisen positive Vorzeichen aus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Mittwoch leicht zu. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen