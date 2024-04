US-Anleihen machten im Handelsverlauf Auftaktverluste wett

Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch ihre Auftaktverluste wettgemacht. Für Auftrieb sorgte eine unerwartete Stimmungseintrübung im US-Dienstleistungssektor. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) notierte zuletzt mit plus 0,06 Prozent auf 109,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere lag bei 4,35 Prozent.

Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im März unerwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 1,2 Punkte auf 51,4 Punkte, wie das Institut am Mittwoch in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen mit einem Anstieg auf 52,8 Punkten gerechnet. Der Stimmungsindikator liegt trotz des Rückgangs weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

sto